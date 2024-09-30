«Вашингтон позаботится». В США высказались об ударах вглубь России

«Вашингтон обеспокоен более широкой картиной. Они знают, что одобрение ударов вглубь России может не только подорвать шансы на мирные переговоры, но и открыть ящик Пандоры сценариев эскалации. Даже если удары вглубь территории России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком незначительными по масштабу, чтобы как-либо помочь Украине», — поясняет издание.