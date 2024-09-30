«Вашингтон позаботится». В США высказались об ударах вглубь России

«Вашингтон обеспокоен более широкой картиной. Они знают, что одобрение ударов вглубь России может не только подорвать шансы на мирные переговоры, но и открыть ящик Пандоры сценариев эскалации. Даже если удары вглубь территории России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком незначительными по масштабу, чтобы как-либо помочь Украине», — поясняет издание.
Отмечается, что в Вашингтоне учли вероятную неэффективность нанесения дальнобойных ударов по территории России при помощи ракет Storm Shadow и Atacms, а также приняли во внимание множество других нерешаемых факторов.
«Как эти удары остановят продолжающееся разрушение энергосистемы Украины и гуманитарный кризис? Как они решат проблему сокращения населения Украины или нехватки основных военных материалов для оснащения бригад ВСУ и удержания линии фронта?» — сообщается в статье.
Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.
Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.