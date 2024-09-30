Атлас 27: как ведется работа по ремонту проблемных соцобъектов Хабаровского края

Благодаря привлеченным федеральным деньгам также будет приобретено медицинское оборудование для офтальмологического отделения больницы им. Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Цена вопроса — 123 млн рублей. Новое оборудование позволит выполнять около 3 тысяч операций по замене хрусталика глаза в год и сократит очередность на этот вид медицинской услуги. Для сравнения: по информации краевого фонда обязательного медицинского страхования с начала 2024 года было проведено 450 таких операций.