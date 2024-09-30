Атлас 27: как ведется работа по ремонту проблемных соцобъектов Хабаровского края

Среди социально значимых сфер, требующих постоянного внимания со стороны власти — образовательная, медицинская и культурная. Во время рабочих поездок по муниципальным образованиям края Дмитрием Демешиным были даны поручения по ремонту школ, больниц, объектов культуры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Дополнительная помощь в размере 147 млн рублей была выделена на ремонт и оснащение школ в селах Князе-Волконское, Ильинка, рабочем поселке Переяславка и городе Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, губернатор в ходе рабочей поездки в Хабаровский муниципальный район встречался с родительским активом по поводу злободневного вопроса — ремонт школы в Ильинке. Региону удалось заручиться поддержкой федеральных властей в решении вопроса с помощью средств единой президентской субсидии. На ремонт и оснащение образовательного учреждения выделено более 70 млн рублей. Работы в школе села Ильинка Хабаровского муниципального района начались, срок их завершения по контракту — до 26 марта 2025 года.
Другой, не менее волнующий жителей Хабаровского района вопрос — ремонт школы в селе Князе-Волконское. По поручению главы региона деньги на ремонт образовательного учреждения выделены. В краевом министерстве образования сообщили, что работы планируется завершить к 1 декабря 2024 года.
Благодаря привлеченным федеральным деньгам также будет приобретено медицинское оборудование для офтальмологического отделения больницы им. Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Цена вопроса — 123 млн рублей. Новое оборудование позволит выполнять около 3 тысяч операций по замене хрусталика глаза в год и сократит очередность на этот вид медицинской услуги. Для сравнения: по информации краевого фонда обязательного медицинского страхования с начала 2024 года было проведено 450 таких операций.
Ещё один объект, включенный в Атлас 27, — это краевой академический музыкальный театр. Сейчас подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту крыши здания. На конец сентября общая готовность объекта — 33%.
Добавим, всего в Хабаровский край из федерального бюджета в рамках единой президентской субсидии будет направлено 600 млн рублей на ремонт образовательных учреждений, обновление прогулочных площадок в детских садах, приобретение учебного оборудования для школ и техникумов.