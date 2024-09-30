Ввести фильтрацию, отменить социальные льготы: в Приморье подняли вопрос мигрантов

Негативную реакцию общества на такие инциденты он назвал естественной и справедливой, а вопрос необходимости ужесточения миграционного законодательства — перезревшим. Здесь, правда, особенно актуален не только перечень законов, но и контроль над их соблюдением, потому что многие важные пункты уже зафиксированы, но не всегда соблюдаются.