Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5−10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года.