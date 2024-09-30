В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО рядовым Степанцовым

Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Степанцовым состоится в Пермском крае, сообщила администрация Березников.
Церемония пройдёт 30 сентября в местном культурно-деловом центре по улице Льва Толстого, 50.
«Начало панихиды в 10:00, — рассказали в администрации Березников. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея Степанцова».
Когда именно и в каком населённом пункте погиб военнослужащий, в администрации не уточняют. Также неизвестно, когда Алексей Степанцов отправился в зону спецоперации.
Ранее perm.aif.ru писал, что в зоне специальной военной операции погиб снайпер из Прикамья Вячеслав Дёмин. С ним простились в селе Шерье (Нытвенский городской округ) 28 сентября. Известно, что Вячеслав Дёмин был рядовым, погиб при исполнении служебного долга 4 июня.