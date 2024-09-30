Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» в Охотском море отработали задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения, сообщили в пресс-службе ТОФ.
«По плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налёту ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Для отражения атаки группы ударных дронов было задействовано зенитное ракетное оружие, а также артустановки АК-630 и расчёты крупнокалиберных пулемётов», — говорится в сообщении.
На втором этапе российские и китайские боевые корабли провели поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота.
«Корабли отработали построение и тактические приёмы поиска “вражеской” подводной лодки. Для поиска был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией. После обнаружения подводного объекта, отряд кораблей организовал преследование подводного “противника”, а затем применил по месту её обнаружения реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000», — следует из пресс-релиза.
После активных действий экипажи кораблей совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров. Затем будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в АТР, уточнили в ТОФ.
Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».