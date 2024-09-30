Корабли ТОФ и ВМС Китая отработали задачи по противовоздушной обороне

Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».