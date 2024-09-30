Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

«Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я поручаю госсекретарю распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — заявил Байден. В прошлом году объем помощи, выделенной американской администрацией по линии министерства обороны, составил $345 млн.