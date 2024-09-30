В сентябре 2024 года бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По ее словам, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на России.