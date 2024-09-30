Лукашенко: отношения Беларуси и Ботсваны имеют значительный потенциал

В связи с этим Минск заинтересован наладить прочные двусторонние связи с Габороне в таких отраслях, как сельское хозяйство, продбезопасность, промкооперация, фармацевтика, нефтехимия и образование. Белорусская сторона также готова предложить свой опыт для обучения ботсванских граждан по приоритетным для их экономики направлениям деятельности, добавил президент.