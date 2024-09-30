Лукашенко: отношения Беларуси и Ботсваны имеют значительный потенциал

По словам главы государства, Ботсвана в настоящее время является страной с высоким уровнем политической стабильности и социально-экономического развития.
Как подчеркнул Лукашенко, внешнеполитические подходы этой страны базируются на близких Беларуси «принципах мирного сосуществования, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств».
Также белорусский лидер уверен, что отношения Беларуси и Ботсваны имеют большой потенциал для расширения политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.
В связи с этим Минск заинтересован наладить прочные двусторонние связи с Габороне в таких отраслях, как сельское хозяйство, продбезопасность, промкооперация, фармацевтика, нефтехимия и образование. Белорусская сторона также готова предложить свой опыт для обучения ботсванских граждан по приоритетным для их экономики направлениям деятельности, добавил президент.
«Надеюсь, что укрепление совместными усилиями межгосударственного взаимодействия скоро даст существенные результаты», — сказал он.
Лукашенко пожелал Масиси доброго здоровья, долголетия и успехов, а ботсванцам — мира и уверенности в завтрашнем дне.
День независимости
Главным национальным праздником этой страны является День Ботсваны, также известный как День независимости Ботсваны.
Он отмечается ежегодно 30 сентября, так как в этот день в 1966 году была провозглашена независимость государства от Великобритании.