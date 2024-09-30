WSJ: Зеленский не достиг своих целей во время визита в США

Президент России назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.