WSJ: Зеленский не достиг своих целей во время визита в США

Администрация президента США Джо Байдена отказалась одобрить «план победы» Зеленского, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации. Как указывает издание, представители администрации «выразили скептицизм» в отношении этого плана и заявили, что хотят больше подробностей.
По данным газеты, «прохладный прием» украинского лидера в Соединенных Штатах показывает сокращение числа возможных вариантов, которые у него остаются.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно изучит предложенный Киевом «план победы» с целью понять, что еще требуется, чтобы помочь Украине.
Президент России назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.