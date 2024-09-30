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WSJ: Зеленский не достиг своих целей во время визита в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь своих целей во время визита в США, в том числе по своему «плану победы». Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отказалась одобрить «план победы» Зеленского, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации. Как указывает издание, представители администрации «выразили скептицизм» в отношении этого плана и заявили, что хотят больше подробностей.

По данным газеты, «прохладный прием» украинского лидера в Соединенных Штатах показывает сокращение числа возможных вариантов, которые у него остаются.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно изучит предложенный Киевом «план победы» с целью понять, что еще требуется, чтобы помочь Украине.

Президент России назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.