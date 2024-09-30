Войска РФ ударили по Киеву и пригороду. Военная операция на Украине, день 950-й

8:20 Минобороны показало, как работают гаубицы «Мста-С»:
8:15 На выборах в парламент Австрии победила «Австрийская партия свободы», которая против санкций в отношении РФ.
Это ультраправая фракция, предварительно, она набрала 29% голосов. У правящей партии 26,5%.
8:10 В Белгородской области при атаке дрона на поселок погиб боец самообороны — глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что мужчина выполнял «боевую задачу». Кроме него пострадал один человек.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 950-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.