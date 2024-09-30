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Войска РФ ударили по Киеву и пригороду. Военная операция на Украине, день 950-й

Вооруженные силы России нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду, сообщает РИА Новости. На выборах в Австрии победила партия, выступающая против антироссийских санкций. Минобороны показало, что российские дроны теперь в реальном времени сопровождают своих бойцов во время городских боев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:20 Минобороны показало, как работают гаубицы «Мста-С»:

8:15 На выборах в парламент Австрии победила «Австрийская партия свободы», которая против санкций в отношении РФ.

Это ультраправая фракция, предварительно, она набрала 29% голосов. У правящей партии 26,5%.

8:10 В Белгородской области при атаке дрона на поселок погиб боец самообороны — глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что мужчина выполнял «боевую задачу». Кроме него пострадал один человек.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 950-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.