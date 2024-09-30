Войска РФ ударили по Киеву и пригороду. Военная операция на Украине, день 950-й

Вооруженные силы России нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду, сообщает РИА Новости. На выборах в Австрии победила партия, выступающая против антироссийских санкций. Минобороны показало, что российские дроны теперь в реальном времени сопровождают своих бойцов во время городских боев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.