Андрей Назаров рассказал, как Башкирия помогает возрождению Донбасса

«В этот день в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав нашего государства четырех новых субъектов. До этого в течение восьми лет их жители отстаивали свое право говорить на русском языке, изучать русскую литературу и культуру, право быть частью Русского мира. Теперь у них есть все возможности для самореализации! Потенциал этих регионов огромен. Уверен, что после успешного окончания СВО они станут примером эффективного восстановления и бурного социально-экономического развития», — отметил Назаров.