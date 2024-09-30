В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией

«Сегодня знаменательная для всех нас дата. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан исторический договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России», — напомнил он.
За два года в этих исторических регионах России проделана огромная работа, подчеркнул Аксенов. Идут интеграционные процессы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере.
«Сотрудничество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Крымом развивается и углубляется. Нахожусь в постоянном контакте с главами регионов, всегда готов оказать коллегам всю необходимую помощь», — написал Аксенов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.
«Несмотря на попытки киевского режима помешать возвращению к мирной жизни, в новых регионах строятся школы, детские сады, больницы, дороги, жилые дома, восстанавливается разрушенная инфраструктура. А самое главное — люди находятся под надежной защитой нашей общей Родины. Вместе мы сила, и мы победим!», — написал Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
Возвращение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стало знаковым и долгожданным событием для всего Русского мира, подчеркнул в свою очередь председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
«Поздравляю жителей новых субъектов Российской Федерации с годовщиной возвращения на Родину! Быть частью нашего государства — большая честь! Уверен, что люди, которые в сентябре 2022 года сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, осознают это и будут трудиться во благо нашей Отчизны», — написал он в Telegram-канале.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.