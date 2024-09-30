«Они уничтожат». Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от «дезинформации» в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность «осуществить изменения». Спецпосланник не уточнил, какие изменения он имеет в виду.