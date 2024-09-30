«Они уничтожат». Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск увидел угрозу для конституции со стороны демократов в заявлении спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с «дезинформацией».
Ранее Керри в ходе выступления на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) посетовал на то, что первая поправка к американской конституции, гарантирующая свободу слова, представляет собой препятствие на пути избавления от «дезинформации» в соцсетях. Он добавил, что демократам нужно победить на выборах, чтобы у них была возможность «осуществить изменения». Спецпосланник не уточнил, какие изменения он имеет в виду.
Один из пользователей соцсети X опубликовал скриншот заголовка статьи про речь Керри и написал, что в случае победы демократов на предстоящих выборах в США это голосование станет последним для страны.
«И они уничтожат конституцию», — ответил на это сообщение Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.