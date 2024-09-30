Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин обратился к жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и поблагодарил их за стойкость и решительность, с которыми они передавали из поколения в поколение свою культуру, историческую память и великую любовь к Родине. Сегодня, как напомнил президент, все россияне вместе борются за безопасное и благополучное будущее для своих детей, общую судьбу, память о победах предков и верность их заветам. Все эти чувства вдохновляют участников спецоперации, которые защищают всю Россию на рубежах в Донбассе, Новороссии и на границах Курской, Белгородской и Брянской областей.