Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проявили решительность и твердость, отстаивая свои духовные ценности, традицию и любовь к Отечеству. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 сентября в поздравлении с Днем воссоединения новых регионов с РФ.
Он напомнил, что Донбасс на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год, жил в условиях блокады и обстрелов, а в Новороссии люди подвергались притеснениям. Жители этих территорий выступили против вооруженного госпереворота в Киеве, который привел к власти неонацистскую диктатуру, целью которой было оторвать четыре региона от РФ, которая является их исторической родиной.
Президент обратил внимание, что Россия пыталась разрешить этот тяжелейший конфликт мирным способом, но эти попытки закончились подлогом и обманом со стороны западных элит, превративших Украину в военный плацдарм, насаждали в этой стране радикальный национализм и прививали ей ненависть ко всему русскому. Запад вооружал Украину и направлял туда наемников и советников, чтобы готовить украинскую армию к новой карательной акции на юге-востоке страны и повторить события 2014 года. Целями были не только Донбасс, но и Республика Крым вместе с другими российскими регионами. Все дальнейшие события показали, что специальная военная операция, которую начала РФ, необходима, обоснованна и носит по-настоящему освободительный характер.
Путин обратился к жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и поблагодарил их за стойкость и решительность, с которыми они передавали из поколения в поколение свою культуру, историческую память и великую любовь к Родине. Сегодня, как напомнил президент, все россияне вместе борются за безопасное и благополучное будущее для своих детей, общую судьбу, память о победах предков и верность их заветам. Все эти чувства вдохновляют участников спецоперации, которые защищают всю Россию на рубежах в Донбассе, Новороссии и на границах Курской, Белгородской и Брянской областей.
Глава государства подчеркнул, что РФ гордится своими героями и поддерживает их. Освобожденные территории активно восстанавливаются: там строятся предприятия, жилые дома, больницы, школы и детские сады. В этот труд вовлечены представители всех регионов, в том числе бизнес — как крупный, так и малый. Огромен и вклад волонтеров, общественных и религиозных организаций, партий парламента.
Путин поблагодарил всех россиян за сплоченность и патриотический настрой. Президент напомнил, что правда на стороне РФ, которая достигнет своих целей.
Ранее, 30 мая, глава государства подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут активно развиваться в составе России, в общей большой семье регионов РФ, и ситуация в Донбассе и Новороссии будет меняться к лучшему.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.