Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

«Вхождение новых субъектов в состав России стало результатом волеизъявления миллионов людей, которые пожелали войти в общероссийское экономическое, социальное, культурное пространство и таким образом сами определили свое будущее, — сказал Вячеслав Федорищев. — Своим выбором жители территорий, представляющих собой историческую Россию, высказались за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, жить по заветам предков. Сегодня наши герои, участники специальной военной операции, с оружием в руках защищают людей в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях от агрессии преступного киевского режима, от навязывания им неонацистской идеологии, от оголтелой русофобии».