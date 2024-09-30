Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Сочи

«Сегодня мы видим, что духовная жизнь в нашем обществе выходит на новый уровень», — сказал Виктор Тепляков. Так, священнослужители видят среди прихожан все больше молодежи, которая строит свое будущее, опираясь на традиционные ценности и нравственность. Кроме того, растут самосознание и любовь к Отечеству и его истории. «И это большая честь и благодать, что сегодня у сочинцев была такая возможность — помолиться вместе с Патриархом», — обозначил депутат.