Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Сочи

Святейший Владыка совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе святого равноапостольного великого князя Владимира.
Встречали Патриарха Кирилла митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Сочи Андрей Прошунин, а также председатель и депутат ЗСК Юрий Бурлачко и Виктор Тепляков.
«Сегодня мы видим, что духовная жизнь в нашем обществе выходит на новый уровень», — сказал Виктор Тепляков. Так, священнослужители видят среди прихожан все больше молодежи, которая строит свое будущее, опираясь на традиционные ценности и нравственность. Кроме того, растут самосознание и любовь к Отечеству и его истории. «И это большая честь и благодать, что сегодня у сочинцев была такая возможность — помолиться вместе с Патриархом», — обозначил депутат.
Стоит отметить, что Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в ходе литургии помогли епископы Кубанской Митрополии. На территории собора также организовали прямой эфир службы.