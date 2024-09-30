Когда выберут нового мэра Челябинска

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска и назначить его проведение на 07 ноября 2024 года. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 октября 2024 года по 17 октября 2024 года включительно, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 минут по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 2, каб. 416».
К участию в конкурсе допускаются кандидаты старше 21 года. Кандидаты не должны иметь ограничений для занятия выборной должности.
Предпочтение отдают тем, кто имеет высшее профессиональное образование и обладает профессиональными знаниями и навыками.
Конкурсную комиссию возглавит председатель городской думы Сергей Буяков.
Участников ждет тестирование на знание законодательства и управления городом, а также презентация своего видения работы мэра.