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Когда выберут нового мэра Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября, ФедералПресс. В Челябинске депутаты гордумы проведут конкурс по выборам нового мэра города. Из документов, появившихся на сайте думы, следует, что дату проведения голосования назначили на 12 ноября.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска и назначить его проведение на 07 ноября 2024 года. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются техническим секретариатом конкурсной комиссии в период с 7 октября 2024 года по 17 октября 2024 года включительно, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 минут по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 2, каб. 416».

сказано в проекте постановления.

К участию в конкурсе допускаются кандидаты старше 21 года. Кандидаты не должны иметь ограничений для занятия выборной должности.

Предпочтение отдают тем, кто имеет высшее профессиональное образование и обладает профессиональными знаниями и навыками.

Конкурсную комиссию возглавит председатель городской думы Сергей Буяков.

Участников ждет тестирование на знание законодательства и управления городом, а также презентация своего видения работы мэра.