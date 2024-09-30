Новые министры и зампред появились в правительстве Приангарья

Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
На повышение пошёл министр строительства Александр Галкин. С 1 октября он будет заместителем председателя правительства. В ведении Галкина будет минстрой, служба строительного и жилищного надзора, служба гостехнадзора.
На место Галкина сядет его первый заместитель Алексей Емелюков. Его с 1 октября назначили врио министра строительства.
А министром цифрового развития и связи будет Александр Селедцов, который ранее работал в минздраве. С 2023 года Селедцов был заместителем министра здравоохранения и отвечал за цифровизацию медицины. Именно он вводил такие сервисы, как «Запись на прием к врачу».