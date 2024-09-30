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Новые министры и зампред появились в правительстве Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал документы о трёх кадровых назначениях в правительстве.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

На повышение пошёл министр строительства Александр Галкин. С 1 октября он будет заместителем председателя правительства. В ведении Галкина будет минстрой, служба строительного и жилищного надзора, служба гостехнадзора.

На место Галкина сядет его первый заместитель Алексей Емелюков. Его с 1 октября назначили врио министра строительства.

А министром цифрового развития и связи будет Александр Селедцов, который ранее работал в минздраве. С 2023 года Селедцов был заместителем министра здравоохранения и отвечал за цифровизацию медицины. Именно он вводил такие сервисы, как «Запись на прием к врачу».