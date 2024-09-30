Новые министры и зампред появились в правительстве Приангарья

А министром цифрового развития и связи будет Александр Селедцов, который ранее работал в минздраве. С 2023 года Селедцов был заместителем министра здравоохранения и отвечал за цифровизацию медицины. Именно он вводил такие сервисы, как «Запись на прием к врачу».