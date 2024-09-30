Адвокаты намерены обжаловать возбуждение уголовного дела на экс-мэра Сочи

После этого, по словам адвоката, было сфальсифицировано постановление о возбуждении дела, а оригинал постановления был уничтожен. Тот, кто вынес постановление о возбуждении дела до подписания документа, не мог знать номер, который будет присвоен уголовному делу, так как этот номер ему могли дать только после возбуждения уголовного дела.