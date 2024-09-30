Адвокаты намерены обжаловать возбуждение уголовного дела на экс-мэра Сочи

По словам защитника Алексея Копайгородского, задержание проходило с нарушениями, а уголовное дело было возбуждено незаконно. Павел Зайцев полагает, что в связи с отсутствием состава преступления и допустимых доказательства виновности экс-главы курорта дело необходимо прекратить.
Кроме того, адвокат добавил, что в тексте постановления уже имелся номер уголовного дела, «до его распечатки на принтере, а также до подписания постановления лицом, его вынесшим».
Номер уголовного дела, как уточнил защитник, может быть предоставлен только после представления в регистрационно-учетное подразделение самого постановления о возбуждении уголовного дела, подписанного лицом, вынесшим постановление.
«Лицо, вынесшее постановление о возбуждении уголовного дела, подписало его, затем направило копию постановления в регистрационно-учетное подразделение и только потом получило регистрационный номер уголовного дела», — отмечает Павел Зайцев.
После этого, по словам адвоката, было сфальсифицировано постановление о возбуждении дела, а оригинал постановления был уничтожен. Тот, кто вынес постановление о возбуждении дела до подписания документа, не мог знать номер, который будет присвоен уголовному делу, так как этот номер ему могли дать только после возбуждения уголовного дела.
Алексей Копайгородский был арестован в среду, 25 сентября. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Свою вину экс-мэр не признает. Адвокаты заявили, что господину Копайгородскому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Бывший глава Сочи был задержан в ЛНР, куда отправился для участия в СВО.
Мэром Сочи Алексей Копайгородский стал в 2019 году, в отставку он ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что защита Алексея Копайгородского настаивает на передаче дела военным следователям. Экс-мэр Сочи, которого заключили под стражу до 18 ноября 2024 года, подал апелляционную жалобу на арест. Алексей Копайгородский также заявил суду, что хочет вернуться в зону СВО.