Василий Боля направил жалобу в ЦИК на «Граждан Европы», неправомерно призывающих вступить в ЕС

Депутат Парламента Республики Молдова отметил, что с подачи партии власти PAS во главе с президентом по населенным пунктам страны ходят некие люди, причисляющие себя к этой организации. Агитаторы призывают жителей проголосовать за вступление в ЕС на предстоящем референдуме.
«По закону, общественные организации не являются участниками референдума, поэтому не могут проводить агитацию. А, кроме того, вызывает вопросы непрозрачная схема финансирования этой активности», — сказал Василий Боля.
Парламентарий обратился в ЦИК с требованием привлечь к ответу виновных. Кроме того, депутат продолжает борьбу с неправомерным использованием со стороны президента Майи Санду административного ресурса в личных политических целях.
В частности, Василий Боля обратил внимание на предвыборный митинг госпожи Санду 20 сентября в сквере Театра оперы и балета с участием многих госслужащих, в том числе председателя парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана и членов правительства.
«В то время, как народ Республики едва сводит концы с концами, партия власти тратит огромные государственные средства на свою предвыборную агитацию. Да, все предыдущие избирательные кампании PAS сопровождались злоупотреблением админресурсом. Но впервые это делается так беззастенчиво, открыто и массово», — заявил Василий Боля.
Депутат подал жалобы в ЦИК с требованием, чтобы Избирком, наконец, выполнил свои прямые обязанности и отреагировал на творимое беззаконие.