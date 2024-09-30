Василий Боля направил жалобу в ЦИК на «Граждан Европы», неправомерно призывающих вступить в ЕС

Депутат Парламента Республики Молдова отметил, что с подачи партии власти PAS во главе с президентом по населенным пунктам страны ходят некие люди, причисляющие себя к этой организации. Агитаторы призывают жителей проголосовать за вступление в ЕС на предстоящем референдуме.