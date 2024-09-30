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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с новой главой в истории

Татарстанцев Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

Он назвал событие поистине судьбоносным, открывшим новую главу в истории России — подписание договоров о принятии в состав страны четырех новых субъектов.

Вхождение новых регионов в состав России — это результат свободного волеизъявления людей, воссоединение с исторической родиной дало возможность Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям стать на путь стабильности, безопасности, защиты прав граждан.

Республика Татарстан поддерживает соотечественников, активно развивает сотрудничество с новыми регионами, стремится к всяческой поддержке жителей подшефных Лисичанска и Рубежного. Помогает в социально-экономическом развитии, подчеркнул Рустам Минниханов.

Несмотря на трудности, общими усилиями органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, а также религиозных и общественных объединений, волонтеров идет строительство и восстановление новых территорий. Вооруженные Силы, правоохранительные структуры поддерживают покой и безопасность населения.

Вместе справимся с испытаниями, преодолеем вызовы и станем еще сильнее, сказал Минниханов, Он пожелал всем счастья, благополучия и всего самого доброго.