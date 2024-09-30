Президент Польши Дуда предстанет перед судом

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после истечения срока своих полномочий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, который подал иск.
Дуда обвиняется в оскорблении граждан Польши. Имеется в виду его речь, в которой он негативно оценил фильм польского режиссера Агнешки Холланд о гуманитарном кризисе на границе с Беларусью. Оценивая фильм, Дуда не удивился тому, что сотрудники Пограничной стражи Польши произносили фразу «только свиньи сидят в кинотеатре», известную со времен гитлеровской оккупации страны.
Окружной суд польской столицы назначил рассмотрение дела в отношении польского президента на 24 октября 2025 года.
К этому времени он перестанет быть главой государства. Его полномочия истекают в августе будущего года. Возможности баллотироваться на повторный срок у Дуды уже нет, так как он занимает президентский пост второй раз подряд. Известно, что Дуду на судебном заседании будет представлять адвокат.