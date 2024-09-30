Президент Польши Дуда предстанет перед судом

К этому времени он перестанет быть главой государства. Его полномочия истекают в августе будущего года. Возможности баллотироваться на повторный срок у Дуды уже нет, так как он занимает президентский пост второй раз подряд. Известно, что Дуду на судебном заседании будет представлять адвокат.