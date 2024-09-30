В Башкирии был задержан и.о. вице-премьера правительства Алан Марзаев

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои информированные источники, задержание прошло сегодня утром. В июне источники сообщали о задержании депутата Курултая Башкирии, генерального директора ООО «Дортрансстрой» Дмитрия Гилимьянова, совладельца «Дортрансстроя», бывшего руководителя Ассоциации застройщиков Башкирии Марата Латыпова и водителя Алана Марзаева. По данным редакции, они фигурировали в уголовном деле о взяточничестве.