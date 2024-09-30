Лукашенко о формуле сотрудничества с регионами России: если что-то попало под запрет — покупайте белорусское

Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона на гостеприимной белорусской земле: «С большим интересом относимся к вашей делегации, потому что и земля у вас такая необычная, романтичная, и для меня в том числе, хотя я очень хорошо знаю Россию. Огромные просторы, богатейшие природные ресурсы. И, главное, люди у вас очень мужественные, трудолюбивые». В этом смысле Президент обратил внимание на некоторую общность черт народов Беларуси и Якутии, особенно в их целеустремленности.
Что касается сфер взаимных интересов, то они, по словам Президента, могут быть очень разнообразными. А в настоящее время они еще и продиктованы определенным давлением со стороны Запада. «Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское, — отметил Александр Лукашенко. — Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары».
Если говорить в этом смысле про Якутию, которой нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий, то Беларусь ее производит. И масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. «Знаменитые карьерные самосвалы белорусского автозавода БЕЛАЗ помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации», — сказал Президент.
Речь также шла о возможностях по поставке горнодобывающего оборудования. В частности, о продукции предприятия «Нива-Холдинг» из Солигорска, которая является не просто отличной альтернативой западным образцам, но и учитывает специфику работы и требования любого покупателя. «Мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр», — заверил Александр Лукашенко. — Главное, чтобы объемы были для этого".
Одной из тем на встрече стало строительство и потенциал задействования в этой сфере белорусских специалистов. Якутия сейчас активно развивается. Идет строительство обогатительных фабрик, подземных рудников, освоение месторождений полезных ископаемых. «Следовательно, нужны рабочие руки. А люди, приезжая на работу, хотят жить в нормальных, комфортных условиях, особенно в вашем суровом крае, — сказал глава государства. — Вы правильно делаете, что строите новые современные микрорайоны в Якутске и Нерюнгри. Мы, развивая большие производства, поступаем так же». Президент обратил внимание, что в Беларуси есть отличные строители и высокие стандарты городской инфраструктуры. А отечественные проектные и строительные организации готовы работать с Якутией.
Во время пребывания в Беларуси участники делегации российского региона намерены посетить гомельское ПО «Кристалл», уникальное предприятие, которое осуществляет огранку бриллиантов различного размера. «Мы более интенсивно начали сотрудничать с вашими предприятиями. Уверен, что после вашего визита эта активность увеличится», — сказал на встрече Александр Лукашенко.
Перспективной темой, которую Президент считает необходимым проработать, является также организация прямых поставок белорусских продовольственных товаров с использованием контейнерных перевозок. «Если готовы представить перечень интересующей вас продукции, мы сможем очень быстро нарастить поставки», — отметил глава государства.
Вместе с тем сотрудничество с Якутией не должно ограничиваться только экономикой, убежден Александр Лукашенко. Оно должно включать гуманитарное сотрудничество и участие в спортивных состязаниях, в том числе специфичных, характерных именно для Якутии. «У нас очень много видов спорта, где мы можем с вами соревноваться. Но если вы нас научите своим видам, специфическим, мы будем вам очень благодарны», — отметил Президент. Он также напомнил, что в этом году Беларусь приняла участие в международных играх «Дети Азии», которые проходили в Якутии, и неплохо там выступила.
Глава государства поблагодарил Айсена Николаева за интерес к Беларуси и готовность работать с нашей страной, несмотря на значительное расстояние. Президент также гарантировал, что все достигнутые договоренности будут обязательно исполнены точно и в срок по всем направлениям. «Спасибо еще раз за то, что вы приехали в этот дальний для вас край, но это очень близкая земля для нас. Любой российский регион для нас очень близкие люди. Мы с Сахалином, Владивостоком активно сотрудничаем. Ну, а вы, считайте, на полпути. Так что не так уж и далеко вы от нас находитесь», — подытожил Александр Лукашенко.
Айсен Николаев в свою очередь отметил, что впервые посещает Беларусь и для него огромная честь встретиться лично. «Мы очень высоко ценим возможность развития сотрудничества с Беларусью в рамках развития союзнических отношений между нашими странами. Хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд, постоянное внимание к вопросам развития межрегионального сотрудничества», — сказал он.
«Вы абсолютно правильно сказали. Эти западные фашистские санкции сделали нас сильнее. Мы, наоборот, стали развиваться быстрее. Мы в последние 4 года растем темпами порядка 7−8% в год. Мы — один из самых быстрорастущих регионов России», — отметил глава региона.