Лукашенко о формуле сотрудничества с регионами России: если что-то попало под запрет — покупайте белорусское

Глава государства поблагодарил Айсена Николаева за интерес к Беларуси и готовность работать с нашей страной, несмотря на значительное расстояние. Президент также гарантировал, что все достигнутые договоренности будут обязательно исполнены точно и в срок по всем направлениям. «Спасибо еще раз за то, что вы приехали в этот дальний для вас край, но это очень близкая земля для нас. Любой российский регион для нас очень близкие люди. Мы с Сахалином, Владивостоком активно сотрудничаем. Ну, а вы, считайте, на полпути. Так что не так уж и далеко вы от нас находитесь», — подытожил Александр Лукашенко.