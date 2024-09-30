«Освободить Торубарову Ольгу Александровну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра спорта Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в документе.
Аксенов уволил Торубарову с поста министра спорта Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.