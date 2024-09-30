Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов уволил Торубарову с поста министра спорта Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Торубарову Ольгу Александровну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра спорта Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в документе.