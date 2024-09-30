Лукашенко: Беларусь сможет заместить многие товары в Якутии

«Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами, я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет — покупайте белорусское. Мы, наверное, намного процентов сможем заместить вам западные товары», — отметил он.
Глава государства заверил, что Якутии нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий. И напомнил, что Беларусь производит карьерные самосвалы и оборудование для горной добычи, которые могут стать отличной альтернативой западным образцам.
«Знаменитые карьерные самосвалы БЕЛАЗ помогут выполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации», — констатировал Лукашенко.
Президент заявил, что при желании российской стороны Беларусь готова организовать в регионе мультибрендовый сервисный центр. Главное, чтобы для этого были соответствующие объемы.
Большая стройка
Белорусский лидер обратил внимание на тот факт, что Республика Саха активно развивается, строятся обогатительные фабрики, подземные рудники, осваиваются месторождения полезных ископаемых. И предложил опыт отечественных специалистов в создании городской инфраструктуры.
«Следовательно, нужны рабочие руки. А люди, приезжая на работу, хотят жить в нормальных комфортных условиях. Особенно в вашем суровом крае (…) У нас отличные строители. Белорусские проектные и строительные организации готовы с вами работать», — добавил глава государства.
Контейнерные перевозки
Лукашенко назвал еще одну перспективную тему для сотрудничества с Якутией — организация прямых поставок белорусских продовольственных товаров с использованием контейнерных перевозок.
«Если готовы представить перечень интересующей вас продукции, мы сможем очень быстро нарастить поставки», — подчеркнул он.
По мнению белорусского лидера, сотрудничество Минска и Якутка не должно ограничиваться только экономикой. Стороны могут взаимодействовать в гуманитарной и других сферах.
«Поэтому целый спектр, который интересует наши народы, мы будем развивать, и я вам гарантирую это», — резюмировал президент Беларуси.