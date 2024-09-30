Лукашенко: Беларусь сможет заместить многие товары в Якутии

«Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами, я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет — покупайте белорусское. Мы, наверное, намного процентов сможем заместить вам западные товары», — отметил он.