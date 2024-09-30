В Генштабе рассказали об осеннем призыве, повестках и СВО

Повестки призывникам будут выдаваться в бумажном виде — лично и заказными письмами. Призыв будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря, а срок службы составит 12 месяцев. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.