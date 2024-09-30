В Генштабе рассказали об осеннем призыве, повестках и СВО

«Проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — сказал Цимлянский. Он подчеркнул, что призывников направят для прохождения службы в пункты постоянной дислокации на территории РФ.
Кроме этого около трети призывников направят в учебные центры, где они будут осваивать современную технику и получат военно-учетные специальности, а затем продолжат службу в войсках.
Повестки призывникам будут выдаваться в бумажном виде — лично и заказными письмами. Призыв будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря, а срок службы составит 12 месяцев. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
Цимлянский также отметил одну особенность осеннего призыва. У призывников будет возможность обжаловать в досудебном порядке решения, принятые призывными комиссиями. А подать жалобу можно будет при помощи портала Госуслуг.