Любое давление на учителей будет преследоваться по закону — Мирзиёев

«С решительной волей мы превратили эти неприятные обстоятельства в историю. В этом году был принят закон “О статусе педагога”. Правила, закрепленные в Конституции, теперь будут действовать на основе этого закона. Любое давление на учителей, вовлечение их в дела, не относящиеся к их профессиональной деятельности, будет преследоваться по закону», — подчеркнул Мирзиёев.