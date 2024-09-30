Любое давление на учителей будет преследоваться по закону — Мирзиёев

Почетных званий, орденов и медалей удостоились 96 педагогов.
В ходе встречи президент подчеркнул, что все реформы в различных сферах и отраслях сегодня нацелены на обеспечение человеческого достоинства, его прав и интересов. Главная задача системы образования — воспитание нового поколения узбекистанцев.
Глава государства подчеркнул, что в обновленной Конституции статус учителя закреплен в качестве самого уважаемого человека в обществе.
«Я знаю, насколько тяжела работа учителя, так как сам долгое время трудился в этой сфере. К сожалению, в недавнем прошлом мы не могли проявить должного уважения к этим благородным профессиям», — сказал президент.
Он также отметил, что в Узбекистане начали решать одну из самых злободневных проблем — принуждение к труду учителей. Педагоги были одними из первых, кого привлекали туда, где требовалась дополнительная рабочая сила.
«С решительной волей мы превратили эти неприятные обстоятельства в историю. В этом году был принят закон “О статусе педагога”. Правила, закрепленные в Конституции, теперь будут действовать на основе этого закона. Любое давление на учителей, вовлечение их в дела, не относящиеся к их профессиональной деятельности, будет преследоваться по закону», — подчеркнул Мирзиёев.
Сегодня, по словам президента, в центре всех изменений в сфере образования и воспитания должен стоять образованный, творческий, патриотичный и самоотверженный учитель.
«В противном случае, выделяемые на сектор средства, строящиеся здания и сооружения, материально-техническая база окажутся потраченными впустую, как будто унесенными в воздух. Материальные ресурсы необходимо дополнять интеллектуально-духовными ресурсами, поскольку именно они обеспечивают качество и эффективность образования», — сказал он.
Мирзиёев отметил, что каждый учитель, воспитатель, директор детского сада или школы должен в определенной степени быть стратегом. Это означает, что необходимо смотреть на десять-пятнадцать лет вперед и развивать образовательные учреждения так, чтобы они работали не только для текущих потребностей, но и для будущего.
«Еще раз повторяю: сколько бы реформ ни проводилось, если мы не повысим знания и профессиональные навыки учителей, мы не сможем обеспечить качественное образование», — сказал президент.
Затем он рассказал, как в дальнейшем будут повышать квалификацию учителей.