Более 15 городских округов в Пермском крае могут сделать муниципалитетами

Из соответствующего законопроекта, внесенного главой региона в заксобрание Пермского края следует, что территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства. Например, муниципалитет может иметь статус городского округа, если не меньше двух третей всего населения муниципалитета проживает в городской среде; площадь территории сельских населенных пунктов не превышает в два и более раз площадь городов; плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в Российской Федерации.