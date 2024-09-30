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Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области ВС РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные планомерно освобождают Курскую область, зачищая ее от украинских военных, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Обстановка подконтрольная, потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем потихоньку Курскую область, уничтожая ресурсы противника», — сказал он.