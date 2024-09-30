Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым

«Это был очень непростой, но очень важный… по содержанию и по времени визит», — заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона, комментируя заокеанскую поездку Зеленского.
Его визит в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.