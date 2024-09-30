Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе, пишет WSJ

«Израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды в южный Ливан, собирая разведданные и прощупывая почву перед возможным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе», — говорится в статье.
По словам собеседников издания, рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели движения «Хезболла», проводились в течение последних месяцев и совсем недавно.
При этом источники отметили, что сроки любых наземных действий могут измениться. К тому же Израиль находится под сильным давлением со стороны США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.
«Пока неясно, как долго Израиль будет стремиться удерживать территорию или вторжение будет больше похоже на серию более крупных рейдов», — заключает Wall Street Journal.
С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви объявил о наступательной операции «Стрелы севера», а два дня спустя сообщил о подготовке к наземному вторжению на юг Ливана.
На этом фоне в ЦАХАЛ заявляют о поражении нескольких тысяч целей. В результате точечных ударов по Бейруту погиб генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал «Хезболлу» со Второй Ливанской войны 2006 года.
Бойцы «Хезболлы» отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, причем дальность атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома. Одну из ракет запустили по району Тель-Авива, ее сбили средства ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.