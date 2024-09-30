Рубио: не стоит рассчитывать на победу Украины. Сенатор от Флориды согласился с Трампом — Politico

Рубио, республиканец от Флориды, заместитель председателя сенатского Комитета по разведке, отметил, что он «не на стороне России», но согласился с Дональдом Трампом в том, что российско-украинский конфликт может закончиться только путем переговоров, пишет Politico. По словам Рубио, он не знает, почему США не могут признать это в отношении предлагаемой Трампом «сделки». Сенатор считает, что администрация Байдена, если ее заставить отвечать на вопрос, как выглядит победа для Украины, согласится с тем, что конечная цель — это переговоры.
В пятницу, после встречи с Владимиром Зеленским, Трамп вновь напомнил о «сделке», подчеркнув, что «для танго нужны двое, и мы это сделаем». А когда его напрямую спросили о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, экс-президент дважды «упустил возможность» заявить о потенциальной победе Киева.
Республиканский кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс недавно сказал в подкасте, что мирное урегулирование может свестись к «нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, которая становится похожей на демилитаризованную зону».
Рубио лишь добавил, что его устроит договоренность, которая положит конец военным действиям и приведет к сохранению суверенитета Украины.