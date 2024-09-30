Рубио: не стоит рассчитывать на победу Украины. Сенатор от Флориды согласился с Трампом — Politico

Рубио, республиканец от Флориды, заместитель председателя сенатского Комитета по разведке, отметил, что он «не на стороне России», но согласился с Дональдом Трампом в том, что российско-украинский конфликт может закончиться только путем переговоров, пишет Politico. По словам Рубио, он не знает, почему США не могут признать это в отношении предлагаемой Трампом «сделки». Сенатор считает, что администрация Байдена, если ее заставить отвечать на вопрос, как выглядит победа для Украины, согласится с тем, что конечная цель — это переговоры.