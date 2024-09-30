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Рубио: не стоит рассчитывать на победу Украины. Сенатор от Флориды согласился с Трампом — Politico

Сенатор Марко Рубио в воскресном интервью на канале NBC заявил, что конфликт между Россией и Украиной должен закончиться путем переговоров и не стоит рассчитывать на победу Украины.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Рубио, республиканец от Флориды, заместитель председателя сенатского Комитета по разведке, отметил, что он «не на стороне России», но согласился с Дональдом Трампом в том, что российско-украинский конфликт может закончиться только путем переговоров, пишет Politico. По словам Рубио, он не знает, почему США не могут признать это в отношении предлагаемой Трампом «сделки». Сенатор считает, что администрация Байдена, если ее заставить отвечать на вопрос, как выглядит победа для Украины, согласится с тем, что конечная цель — это переговоры.

В среду на предвыборном мероприятии в Северной Каролине Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, четко дал понять, что не собирается поддерживать все цели Украины, и сказал, что Киеву необходимо пойти на уступки.

В пятницу, после встречи с Владимиром Зеленским, Трамп вновь напомнил о «сделке», подчеркнув, что «для танго нужны двое, и мы это сделаем». А когда его напрямую спросили о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, экс-президент дважды «упустил возможность» заявить о потенциальной победе Киева.

Республиканский кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс недавно сказал в подкасте, что мирное урегулирование может свестись к «нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, которая становится похожей на демилитаризованную зону».

Комментируя слова Вэнса, Рубио ответил, что «сделка будет зависеть от сторон, когда они будут вести переговоры». Он уклонился от ответа на вопрос, устраивает ли его демаркационная линия Вэнса.

Рубио лишь добавил, что его устроит договоренность, которая положит конец военным действиям и приведет к сохранению суверенитета Украины.

Трамп Дональд