Боец из Приморья, спасавший раненых товарищей, героически погиб под Курском

Азиза ранили, но он выписался из госпиталя раньше срока и отправился искать еще одного своего боевого друга, которого не успел тогда вовремя вывести с поля боя. Он его нашел и был ранен снова, хотя не прошло еще и двух недель с момента первого ранения.