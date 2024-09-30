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Боец из Приморья, спасавший раненых товарищей, героически погиб под Курском

В бою под Курском погиб Самир Ширзад оглы Имамалиев, который гордо носил позывное имя Азиз.

Источник: Комсомольская правда

Он воевал в отдельной штурмовой роте взвода огневой поддержки 83-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединение «Северный человек».

Незадолго до гибели боец принимал участие в боевых действиях под Волчанском. Он никогда не бросал товарищей на поле боя, и в этот раз лично эвакуировал пятерых тяжелораненых бойцов своей бригады. Также вместе с другими военнослужащими он помог вывезти из-под огня тела пятерых убитых товарищей.

Азиза ранили, но он выписался из госпиталя раньше срока и отправился искать еще одного своего боевого друга, которого не успел тогда вовремя вывести с поля боя. Он его нашел и был ранен снова, хотя не прошло еще и двух недель с момента первого ранения.

Затем бригаду, в составе которой Самир Имамалиев, перебросили под Курск. Там в сражении за освобождение родной страны от нацистов доблестный боец погиб. У него остались жена и дочь.

«Комсомольская правда — Дальний Восток» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Ранее «КП» писала, что из Приморья в зону СВО отправили восемь высокопроходимых машин.