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Делегация парламента Молдовы участвует в осенней сессии ПАСЕ

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Депутаты парламентских фракций Молдовы принимают участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит с 30 сентября по 4 октября во французском Страсбурге.

Источник: Sputnik.md

В состав делегации, которую возглавил депутат Ион Гроза (PAS), вошли также Андриан Кептонар (PAS) и Константин Старыш (БКС).

Повестка дня осенней сессии ПАСЕ включает дискуссии о пропаганде и свободе информирования в Европе, о проблеме миграции и беженцев, в особенности тех, кто просит убежища, а также о предоставлении срочной медицинской помощи и обсуждение положения женщин и детей в Газе. Законодатели также обсудят вопросы обеспечения безопасного, здорового и устойчивого питания для всех, реализацию Банком развития Совета Европы Рейкьявикской декларации, ситуацию в Иране и защита иранских правозащитников в государствах-членах Совета Европы.

Также два вопроса были внесены в программу обсуждения по экстренной процедуре. Они касаются ухудшения ситуации с правами человека, верховенства закона и демократии в Азербайджане и пропавших без вести людей из-за конфликта на Украине.

На сессии будет вручена премия Вацлава Гавела в области прав человека. Победитель будет выбран из трех кандидатов, занимающихся правозащитной деятельностью.

На пленарном заседании выступят министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в качестве председателя комитета министров Совета Европы, а также новый генеральный секретарь СЕ Ален Берсе со своей первой речью на этой должности.

Республика Молдова является членом Совета Европы с 1995 года.