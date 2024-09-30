Делегация парламента Молдовы участвует в осенней сессии ПАСЕ

Повестка дня осенней сессии ПАСЕ включает дискуссии о пропаганде и свободе информирования в Европе, о проблеме миграции и беженцев, в особенности тех, кто просит убежища, а также о предоставлении срочной медицинской помощи и обсуждение положения женщин и детей в Газе. Законодатели также обсудят вопросы обеспечения безопасного, здорового и устойчивого питания для всех, реализацию Банком развития Совета Европы Рейкьявикской декларации, ситуацию в Иране и защита иранских правозащитников в государствах-членах Совета Европы.