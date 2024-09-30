Путин подписал указ об осеннем призыве

Электронные повестки появятся по закону о создании единого реестра, который приняли в апреле 2023 года. Согласно закону, повестки будут приходить и в бумажном виде, и в электронном. Они будут считаться врученными через неделю, после того как их разместят в реестре. Кроме того, призывнику сразу же после выписывания повестки закроют выезд за границу. Это ограничение будет сохраняться до момента, когда призывник явится в военный комиссариат или предоставит уважительную причину для получения отсрочки. Если человек через 20 дней не является в военкомат без существенной причины, то его начнут считать уклонистом.