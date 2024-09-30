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Fox News: Литва и Эстония вошли в пятерку стран НАТО по темпам наращивания военных расходов

Расходы прибалтийских стран на военные цели резко выросли после их вступления в НАТО. По итогам 2023 года Эстония и Литва вошли в пятерку стран Североатлантического альянса по темпам наращивания военных затрат.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Fox News, Литва с 2014 года остается одной из самых активных стран в Восточной Европе в своей антироссийской риторике. Отчасти это связано с тем, что она всецело поддерживает роль НАТО на континенте.

В 2014 году расходы Литвы на оборону и военные цели были гораздо ниже 2%, требуемых от стран-членов НАТО. Но к 2021 году Литва выполнила это требование, и с тех пор ее затраты продолжают расти.

В 2023 году они достигли 3,2% от ВВП, вследствие чего Литва вошла в пятерку стран НАТО с самыми быстрыми темпами расходов (в процентах от ВВП) в составе Североатлантического альянса. По этому показателю она уступает лишь Польше, США, Греции и Эстонии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис использовал этот довод как доказательство того, что европейские страны доказали свою способность «собрать силы» и противостоять державе размером с Россию.

«В 2014 году… западные лидеры говорили: Россия идет ко дну… она больше не мировая держава, ее влияние ослабевает», — сказал Ландсбергис в интервью Fox News. Однако «это неверная оценка», отметил он. Даже если бы Россия находилась в таком упадке, как думают западные лидеры, предсмертные «конвульсии» такой великой державы могли бы «длиться десятилетиями», считает Ландсбергис.

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