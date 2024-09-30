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В Пермском крае может остаться только три городских округа

Соответствующий проект внесен в Законодательное Собрание Пермского края. Согласно законодательной инициативе, до конца 2024 года в Пермском крае 19 городских округов могут быть переведены в статус «муниципальные», сообщает пресс-служба краевого парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства. Согласно федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа при условиях, если: — не меньше двух третей всего населения муниципалитета проживает в городской среде; — площадь территории сельских населенных пунктов не превышает в два и более раз площадь городов; — плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в Российской Федерации.

Изменения коснутся всех городских округов кроме трех — города Перми, Чайковского городского округа и ЗАТО «Звёздный», который по закону не может быть преобразован в муниципальный округ.

Напомним, что в настоящий момент в Прикамье 43 муниципальных образования: 22 городских округа и 21 муниципальный округ.