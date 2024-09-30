В Пермском крае может остаться только три городских округа

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства. Согласно федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа при условиях, если: — не меньше двух третей всего населения муниципалитета проживает в городской среде; — площадь территории сельских населенных пунктов не превышает в два и более раз площадь городов; — плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в Российской Федерации.