Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от Вучича

Так он отреагировал на слова президента Сербии Александра Вучича, который сказал, что на Украине с большой вероятностью будет реализован «корейский сценарий» мирного урегулирования. По мнению Вучича, украинская ситуация не разрешится в ближайшие 10, 20 или 30 лет. Он отметил, что США будут «упорно бороться против России», но и Россия продолжит защищать свои интересы.