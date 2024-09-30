Юрий Рожин покинул пост врио вице-губернатора Самарской области

В 2017 году, после отставки губернатора Николая Меркушкина, бывший глава УФСБ Чеченской Республики и УФСБ по Самарской области Юрий Рожин был назначен новым губернатором Дмитрием Азаровым на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. В дальнейшем Юрий Рожин был назначен главным федеральным инспектором региона, но позже он покинул свой пост из-за достижения пенсионного возраста и вернулся к исполнению обязанностей вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона.