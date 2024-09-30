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Юрий Рожин покинул пост врио вице-губернатора Самарской области

Юрий Рожин покинул пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор региона Вячеслав Федорищев поблагодарил Юрия Рожина за службу и наградил его медалью Дмитрия Устинова.

В 2017 году, после отставки губернатора Николая Меркушкина, бывший глава УФСБ Чеченской Республики и УФСБ по Самарской области Юрий Рожин был назначен новым губернатором Дмитрием Азаровым на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. В дальнейшем Юрий Рожин был назначен главным федеральным инспектором региона, но позже он покинул свой пост из-за достижения пенсионного возраста и вернулся к исполнению обязанностей вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона.