В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей

«С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил.
В минобороны сообщили также, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.
«Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — сообщает пресс-служба ведомства.