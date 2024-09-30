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В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей

МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи подразделениями ВВС и войск ПВО, сообщает пресс-служба минобороны республики.

«С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил.

В минобороны сообщили также, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

«Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — сообщает пресс-служба ведомства.