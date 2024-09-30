Осенний призыв и убийство лидера «Хезболлах». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет несколько социальных объектов в Донбассе и Новороссии.
Путин не планирует участвовать в концертах по случаю вхождения в состав России регионов Донбасса и Новороссии.
В течение дня у российского лидера пройдет рабочая встреча внутреннего характера в Ново-Огареве.
Об осеннем призыве
Кремль переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, будут ли призванных в рамках осеннего призыва срочников направлять в Курскую область: «Это надо в Минобороны уточнить, а не у нас. Это же тема Минобороны».
О ядерной доктрине
Спецоперация идет «своим ходом», не нужно искать связи с обновлением ядерной доктрины: «Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу, это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки».
Что касается слов президента Сербии Александара Вучича о том, что украинский конфликт может быть закончен остановкой боевых действий по корейскому сценарию, то Россия исходит из того, что спецоперация должна завершиться достижением всех поставленных целей: «Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков, могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей».
Об убийстве лидера «Хезболлах»
Кремль оценивает риски начала большой войны на Ближнем Востоке после убийства лидера движения «Хезболлах» Хасана Насруллы как «весьма высокие».
Малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе аналогичной той, что случилась в Газе: «Это неизбежно повлечет уже гуманитарную катастрофу, такую же как мы наблюдаем в Газе».
О проекте бюджета
Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов учитывает необходимые средства на достижение целей спецоперации и выполнение соцобязательств.
О выборах в Австрии
Кремль не считает необходимым комментировать итоги выборов в парламент в Австрии, поскольку это касается только граждан страны: «Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей, поэтому здесь нам нечего комментировать».
Об отношениях с Ираном
Товарооборот России и Ирана растет, поскольку обе страны заинтересованы в развитии отношений.