Осенний призыв и убийство лидера «Хезболлах». Темы брифинга Пескова

Что касается слов президента Сербии Александара Вучича о том, что украинский конфликт может быть закончен остановкой боевых действий по корейскому сценарию, то Россия исходит из того, что спецоперация должна завершиться достижением всех поставленных целей: «Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков, могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей».