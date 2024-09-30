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Запад ищет повод урезать помощь Украине, сообщил Bloomberg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны Запада находятся в поиске повода урезать помощь Украине и перенаправить средства на удовлетворение внутренних нужд, передает агентство Блумберг.

Источник: AP 2023

«Многие западные союзники (Украины) уже ищут повод перенаправить предназначенные Украине средства на финансирование внутренних потребностей», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что Германия, например, в 2025 году планирует урезать статьи государственного бюджета, связанные с оказанием помощи Украине.

Также утверждается, что прекращение боевых действий также может быть использовано Западом как повод для уменьшения объемов предоставляемой Киеву помощи.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.