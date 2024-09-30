Глава Башкирии подвёл итоги работы «Поездов здоровья»

«Выездные медосмотры для жителей отдалённых сёл и деревень мы организовываем уже шесть лет. В них участвуют передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические комплексы РКБ им. Г. Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра, передвижной модуль “Женское здоровье”. Приём ведут терапевты и узкие специалисты, стоматологи», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.