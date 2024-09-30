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Мэр поручил разобраться с ростом стоимости аттракционов в Чистяковской роще

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил разобраться с ростом цен на аттракционы в Чистяковской роще. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

В День города средняя стоимость аттракционов в Чистяковской роще увеличилась до 500 ₽ Администрация Краснодара по поручению мэра проведет профилактическую беседу со всеми компаниями, которые работают в парке.

«Это недопустимо», — подчеркнул глава Краснодара.

Евгений Наумов также отметил, что власти города продолжают бороться с рекламой на столбах. В этом году сеткой-рабицей обмотали более 1 тыс. опор контактной сети трамваев и троллейбусов. Специалисты постепенно обматывают столбы освещения и линий электропередач. При установке новых опор их сразу будут оборачивать в специальную сетку.