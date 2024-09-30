Мэр поручил разобраться с ростом стоимости аттракционов в Чистяковской роще

Евгений Наумов также отметил, что власти города продолжают бороться с рекламой на столбах. В этом году сеткой-рабицей обмотали более 1 тыс. опор контактной сети трамваев и троллейбусов. Специалисты постепенно обматывают столбы освещения и линий электропередач. При установке новых опор их сразу будут оборачивать в специальную сетку.