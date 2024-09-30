В крупнейшей омской больнице покинул пост главврач

«Анатолий Иванович всегда был на передовой, поддерживая инициативы по улучшению качества медицинских услуг. Его внимание к деталям и ориентированность на результат вдохновляли нас на профессиональное развитие и стремление к новым достижениям», — говорится в сообщении.