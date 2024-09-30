В крупнейшей омской больнице покинул пост главврач

Сегодня, 30 сентября, последний рабочий день у главного врача ГКБ № 1 имени А. Н. Кабанова Анатолия Малюка. Как сообщается на официальной странице больницы в соцсети «Вконтакте», он покидает свой пост.
«Анатолий Иванович всегда был на передовой, поддерживая инициативы по улучшению качества медицинских услуг. Его внимание к деталям и ориентированность на результат вдохновляли нас на профессиональное развитие и стремление к новым достижениям», — говорится в сообщении.
Со своей стороны Малюк поблагодарил коллектив за совместную работу и пожелал дальнейших успехов в работе. О том, кто займет кресло руководителя одной из крупнейших и ведущих больниц города, пока не сообщается.