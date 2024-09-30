Метшин представил нового советника главы исполкома Казани

«Мы уделяем системное внимание правовой экспертизе, которая нам постоянно нужна. Каждый правовой документ, каждая подпись должны быть идеальны с точки зрения исполнения федерального, республиканского и городского законодательств. И мы приняли решение пригласить в команду наших юристов Флера Нуретдиновича Багаутдинова Человек огромной эрудиции, юрист-ученый, один из авторов изданной в Москве “Настольной книги прокурора”», — рассказал о нем мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.