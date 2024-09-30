FT рассказала, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

По информации газеты Le Parisien, информацию о нахождении генсека «Хезболлы» в штаб-квартире в Бейруте Израилю передал иранский «крот». Перед убийством генсек был на похоронах командира подразделения «Хезболлы». После этого генсек направился в штаб, где у него было назначено совещание с 12 командирами движения. По данным издания, израильские службы ожидали от шпиона сообщения о том, что все они находятся в одном помещении.