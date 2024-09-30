FT рассказала, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

Собеседница газеты сообщила, что Израиль трижды пытался убить бывшего генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу. После неудачных попыток разведка фундаментально изменила подход и переориентировала усилия. Так, «Моссад» обратил внимание не только на военное крыло ливанского движения, но и на политические амбиции группировки.
Мири Эйсин отмечает, что из-за войны в Сирии израильской разведке стала доступна масса данных. Среди них она упоминает некрологи «Хезболлы», раскрывающие сведения о бойцах, местах их гибели, а также кругах их знакомств. По словам собеседницы газеты, похороны разных членов «Хезболлы» были «еще более показательны», поскольку из тени выходили старшие командиры движения. Бывший высокопоставленный ливанский политик сказал изданию, что для Ливана ценой помощи сирийскому президенту Башару Асаду в гражданской войне «стал успех разведки Израиля».
По информации газеты Le Parisien, информацию о нахождении генсека «Хезболлы» в штаб-квартире в Бейруте Израилю передал иранский «крот». Перед убийством генсек был на похоронах командира подразделения «Хезболлы». После этого генсек направился в штаб, где у него было назначено совещание с 12 командирами движения. По данным издания, израильские службы ожидали от шпиона сообщения о том, что все они находятся в одном помещении.
Бывший генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, занимающий свой пост на протяжении последних 32 лет, был убит 27 сентября при ударе Израиля по Бейруту. Позже его гибель подтвердило само ливанское движение. Согласно информации портала Ynet, для ликвидации генсека армия Израиля сбросила 80 авиабомб в районе, где располагался подземный бункер Насраллы.