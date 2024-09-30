Василий Голубев принял участие в обсуждении нового нацпроекта на Госсовете

Так, в дорожном комплексе к 2030 году должны соответствовать нормативным требованиям 89,5% дорог в городских агломерациях, 59,1% дорог регионального и межмуниципального значения, 86,7% дорог опорной сети. Также к 2030 году не старше нормативного срока должно быть 85% общественного транспорта в агломерациях и городах.