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Василий Голубев принял участие в обсуждении нового нацпроекта на Госсовете

Ростовская область, 30 сентября 2024. DON24.RU. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ, информирует сайт донского правительства. Совещание проходило в режиме видеоконференции.

Рассматривались параметры нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который разрабатывается по поручению главы государства.

Ранее Ростовская область направила в комиссию Госсовета предложения по региональным показателям нацпроекта.

Так, в дорожном комплексе к 2030 году должны соответствовать нормативным требованиям 89,5% дорог в городских агломерациях, 59,1% дорог регионального и межмуниципального значения, 86,7% дорог опорной сети. Также к 2030 году не старше нормативного срока должно быть 85% общественного транспорта в агломерациях и городах.